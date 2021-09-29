Корона для Вернидуба: "Шериф" затролив "Реал" в Instagram після перемоги у ЛЧ
Молдовський "Шериф" пожартував над іспанським "Реалом" після перемоги над мадридцями у Лізі чемпіонів
Клуб з Тирасполя відреагував на сенсаційну перемогу 2:1 на "Сантьяго Бернабеу" в Instagram.
На фото "Шериф" "почепив" на зірку зі свого логотипу корону з емблеми "Реалу".
"Без коментарів", - написали в клубі з Молдови, який тренує українець Юрій Вернидуб.
- Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдовський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що сенсаційна перемога над іспанським "Реалом" ще не гарантує тираспольцям виходу до плей-офф.
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