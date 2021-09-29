Корона для Вернидуба: "Шериф" затролив "Реал" в Instagram після перемоги у ЛЧ

Клуб з Тирасполя відреагував на сенсаційну перемогу 2:1 на "Сантьяго Бернабеу" в Instagram.

На фото "Шериф" "почепив" на зірку зі свого логотипу корону з емблеми "Реалу".

"Без коментарів", - написали в клубі з Молдови, який тренує українець Юрій Вернидуб.





Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдовський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що сенсаційна перемога над іспанським "Реалом" ще не гарантує тираспольцям виходу до плей-офф.

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