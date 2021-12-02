Коронавірус в Україні: у 10 регіонах перевищений показник госпіталізацій

Про це повідомляє МОЗ.



В Україні рівень COVID-госпіталізацій становить 53,6 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві цей він складає 50,1 на 100 тис. населення. За добу 1 грудня рівень госпіталізацій був перевищений у Вінницькій (70,8), Волинській (63,8), Житомирській (69,4), Закарпатській (65,90), Івано-Франківській (61,4), Миколаївській (69,8), Полтавській (65,7), Сумській (66,3), Хмельницькій (73,4), Чернігівській (70,4) областях.



Станом на 2 грудня в жодному регіоні України не перевищений показник завантаженості ліжок із киснем. у країні він становить 44,7% при визначеному рівні 65%. У Києві заповнено 46,1% ліжок із киснем.



За добу 1 грудня рівень захворюваності на коронавірус по країні склав 472 на 100 тис. населення за визначеного показника 75. Найвищий цей показник у Полтавській (770) і Миколаївській (691) областях.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні зафіксували 525 смертей від коронавірусу та ​​13 531 нове зараження.

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