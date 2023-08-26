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OPINION

Корупція під час війни — це мародерство та страшний злочин

Борислав Береза
26 серпня, 2023 субота
10:07
Погляд Борислав Береза

Пане президенте Володимире Зеленський, хочу звернутися до вас

У нас з вами не прості давні стосунки, але у вас і в мене є спільна ціль — перемога України у війни. Це питання виживання. Саме тому задумайтесь про те, що зараз відбувається. Останнім часом інформаційний простір України розривається від неймовірної кількості корупційних скандалів. А корупція під час війни — це мародерство та страшний злочин.

Депутат вашої фракції Гунько був спійманий на хабарі в 85 000$ за те, що обіцяв передати державні землі підприємцю.

Компанії пов'язані з заступником голови ОП Ростиславом Шурмою отримали гроші за електроенергію за "зеленим тарифом" з підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території й не під'єднані до української мережі.

В соціальних медіа вже декілька днів гуляють аудіозаписи, на яких легко впізнати голос народного депутата Тищенка, який прийшов в парламент у складі президентської фракції "Слуга народу", і став одним з облич влади, а зараз обговорює умови за дахування кол-центрів. До речі, на одному з кол-центрів Тищенко зустрів депутата від тієї ж президентської сили "Слуга народу" Олега Семінського, який на відео говорить, що він "кришує" цей кол-центр. Хтось уявляє щось подібне у Британії, Польщі або Німеччині? А в нас після цього правоохоронці мовчать.

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Тепер з'ясувалося, що Міноборони купувало літні турецькі куртки, як зимові й за значно завищеною ціною. Знаєте, хто бенефіціар "турецької" компанії, в якої міністр оборони Резніков майже втричі дорожче купив куртки, які з літніх перетворилися на папері в "зимові"? Це племінник нардепа від "Слуг народу" з оборонного комітету ВР – Геннадія Касая.

І він не лише нардеп від "Слуг народу", а ще й людина з орбіти Богуслаєва, який зараз під слідством за держзраду. Це випадковість? І все це при мовчанні міністра оборони Резнікова, який або не контролює процеси в МО, або навпаки дуже добре контролює.

Народний депутат Гетманцев послухав ваш виступ у грудні минулого року про те, що спуск з гір народних депутатів на лижах не мотивує воїнів підійматися в атаки, і... поїхав відпочивати за кордон. А його вплив на податкову і митницю, і через це треш в економіці й постійне хабарництво на митниці, не помічає лише сліпий.

І якщо це все сприймати у зв'язці з тим, що він був помічником Сівковича, на якого накладені санкції США, і якого називають куратором агентури ФСБ в Україні, то питань стає ще більше. Чи цей зв'язок теж збіг, як і в попередньому випадку? Щось забагато збігів.

Пане президенте, ці події не лише б'ють по вашому рейтингу, а й віддаляють нашу перемогу. Тому що вони не лише мають демотивуючий ефект, а й фактично не дають забезпечити всім необхідним наших воїнів. Кожна гривня, яку корупціонери та хабарники кладуть у свою кишеню не дають забезпечити ЗСУ дронами, гранатометами, БПЛА, аптечками.

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За корупцію Україна сплачує життям своїх синів і доньок на фронті. То вам час щось не лише сказати з цього приводу, а й зробити. Ви або мовчите далі й таким чином підтримуєте всіх перерахованих вище та інших подібних, або час приймати рішення і вичищати наші українські авгієві конюшні. Зробити чергову заяву про неприйнятність корупції буде замало.

І останнє. Якщо нічого не робити в цьому напрямку, то і про перемогу можна буде лише мріяти. А перемога над Росією — це все, що треба Україні. Тож відреагуйте, пане президенте.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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корупція в Україні
Володимир Зеленський
ФСБ
Війна з Росією
Олексій Резніков
Слуга народу
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