Корупція просто скрізь
Мали зустріч із європейським політиком, яка приїхала машиною з Варшави
На прикордонному пункті при в'їзді в Україну на КПП "Устилуг — Зосин" вона бачила як водій автобуса, що стоїть попереду, дав хабар українському митнику (!!!).
Бус зупинився, водій відчинив задні двері, там лежав вантаж.
Водій звичним жестом, наче непомітно, в кишеню митнику поклав купюри.
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Я двічі перепитав, чи це були точно гроші? Точно. Вона бачила купюри.
До речі, запис реєстраторів на митниці виявляється забороненим... Тому отримати його у водія не змогли.
Питання, яке європейська політикиня поставила вже мені: "А як Україна збирається розраховувати на допомогу Європи, якщо корупція просто скрізь?". Мені не було що відповісти...
Наступне питання, яке вона поставила вже мені: "А як Україна збирається розраховувати на допомогу Європи, якщо корупція просто скрізь?".
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Мені не було що відповісти...
Ось така підтримка української репутації в очах іноземних партнерів.
Як із таким можна боротися і хто цим займається?
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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