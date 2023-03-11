На прикордонному пункті при в'їзді в Україну на КПП "Устилуг — Зосин" вона бачила як водій автобуса, що стоїть попереду, дав хабар українському митнику (!!!).

Бус зупинився, водій відчинив задні двері, там лежав вантаж.

Водій звичним жестом, наче непомітно, в кишеню митнику поклав купюри.

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Я двічі перепитав, чи це були точно гроші? Точно. Вона бачила купюри.

До речі, запис реєстраторів на митниці виявляється забороненим... Тому отримати його у водія не змогли.

Питання, яке європейська політикиня поставила вже мені: "А як Україна збирається розраховувати на допомогу Європи, якщо корупція просто скрізь?". Мені не було що відповісти...

Наступне питання, яке вона поставила вже мені: "А як Україна збирається розраховувати на допомогу Європи, якщо корупція просто скрізь?".

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Мені не було що відповісти...

Ось така підтримка української репутації в очах іноземних партнерів.

Як із таким можна боротися і хто цим займається?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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