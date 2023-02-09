Корупцію в українському уряді бачить весь світ, – Микола Княжицький

Про це народний депутат Микола Княжицький сказав у коментарі Polsat News.

Польський телеканал запитав у нардепа, що зараз відбувається в українському уряді, та чи залишиться на посаді міністра оборони Олексій Резніков.

"Побачимо. Резніков міністр оборони, маємо корупційний скандал в одному з відділів міністерства, який закуповував харчування для української армії. Наші спецслужби мусять перевірити, хто за це відповідальний. Резніков ефективний, коли йдеться про міжнародну політику, він дуже хороший юрист, має великий досвід. Я сподіваюсь, що ми зможемо вирішити корупційні проблеми. Чи буде Резніков міністром, чи ні, залежатиме від більшості в нашому уряді", – зазначив Микола Княжицький.

На його думку, корупція в уряді під час війни є ганебною. Тим паче тоді, коли за Україною та українським урядом спостерігає весь світ. Депутат підкреслив, що ті, хто відповідальний за корупцію, мусять бути покарані.

"Ми всі бачимо, що українська політика складна. Відповідальні за корупцію особи не були призначені Резніковим, це були люди, яких поставив на це місце Офіс президента та інші сили, – каже він. – Із політичної точки зору, опозиції складно критикувати уряд, бо у нас війна, Путін, який хоче знищити нашу владу, наш уряд і нашу опозицію. Тому ми повинні бути єдиними та бути дуже обережними, особливо тоді, коли за цим спостерігає весь світ. Саме тому є такою великою відповідальність Резнікова, уряду, Зеленського, усіх за корупцію, яку зараз, на жаль, маємо у владі".

Відповідаючи на запитання щодо візиту президента Зеленського до європейських столиць та можливих поставок нової зброї для України, Микола Княжицький зазначив: "Я сподіваюсь, що ми отримаємо бойові літаки від Великої Британії, і сподіваюсь, що буде більше техніки. Те, як усі нас підтримують, політики з усіх найбільших європейських країн, у Великій Британії, у США, показує, що вони вірять у нашу перемогу. Вони вірять, що це можливо, завдяки цьому умі ми робитимемо все, щоб це сталося швидше, адже кожного дня війни гинуть українці. Я сподіваюсь, що така велика міжнародна підтримка приведе до того, що наша перемога настане вже цього року".

Княжицький підкреслив, що поставки зброї до України дуже важливі і влада в європейських країнах це розуміє.

"Всі вже знають, що Росія і Путін не думають логічно, що вони готові не лише знищити Україну, але й всі європейські країни. Знають, що немає іншого виходу, немає жодних розмов про мир. Знають, що мир гарантує нам європейська зброя й техніка союзників", – зазначає нардеп.