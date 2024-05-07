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Боротьба з жиром на кухонних поверхнях: ефективні способи та лайфгаки

7 травня, 2024 вiвторок
19:15
корисні поради Прибирання кухні
Зміст

Кухня – це місце, де за сімейним столом збирається вся родина, а також народжуються кулінарні шедеври. Однак атмосферу може псувати набридливий жир, який ніби в'їдається в кухонні поверхні

На будь-якій кухні, незалежно від її розміру чи стилю, з часом накопичується жир та липкий наліт, який може бути неприємним та навіть впливати на гігієну приміщення. Видалення цього нальоту є важким завданням, проте існує кілька простих та ефективних способів, які допоможуть вам з легкістю очистити фасади та інші поверхні на кухонні від накопиченого жиру. Ці методи відомі здавна, вони перевірені роками, тому допоможуть вам зробити кухню блискучою та чистою.

Як видалити жир та липкий наліт на кухні?

Для виконання цього завдання багато господинь використовують агресивні хімічні засоби, які не лише можуть пошкодити поверхні, а також становлять небезпеку для здоров'я людини. Тому ми пропонуємо вам звернути увагу на більш прості речовини, які добре справляються із своєю задачею, але за своєю природою є більш безпечними та нетоксичними.

Однак перед використанням будь-яких засобів для очищення рекомендується спробувати їх на невеликій частині меблів, де це буде непомітно. Важливо переконатися, що засоби не пошкодять поверхню. Також не забувайте про вентилювання приміщення при роботі з будь-якими речовинами та використовуйте рукавички.

Паста з соди

Щоб легко видалити жир на кухонних поверхнях, скористайтеся содовою пастою. Цей простий і ефективний метод не тільки допоможе вам позбутися накопиченого жиру, а й виконає це завдання безпечно та екологічно.

Для приготування содової пасти змішайте 3-4 столові ложки соди та дві столові ложки води, щоб отримати густу суміш. Нанесіть цю пасту на забруднену поверхню за допомогою щітки та залиште на 40 хвилин. Після цього витріть жир губкою і ви побачите, як легко він видаляється, залишаючи за собою чистоту та блиск.

Фото: Getty Images

Мильний розчин

Для видалення невеликого накопичення жиру на кухні, використовуйте мильну воду. Додайте рідке мило в теплу воду і ретельно збийте, щоб утворилась піна. Змочіть губку для посуду в мильному розчині та помийте кухонні поверхні, щоб очистити їх від жиру. Після цього протріть поверхні сухою тканиною.

Оцет, спирт або горілка

Для видалення жиру на кухні, який вже встиг засохнути, використовуйте оцет, спирт або горілку. Ці три речовини мають властивості розщеплювати жири, тому вони можуть бути ефективними для очищення різних поверхонь.

Змочіть паперовий рушник у розчині оцту та ретельно пройдіться ним у місцях, де жирні плями. Залиште речовину попрацювати щонайменше 15 хвилині і тільки потім витріть поверхні чистою губкою, яка зможена у теплій воді. Цей метод не лише доступний кожному, а також зручний у використанні. Оцет дозволяє швидко роз'їсти плями жиру, не докладаючи великих зусиль.

Getty Images

Суміш із господарським милом

Для цього способу вам знадобиться натерте господарське мило, оцет та горілка (спирт). Візьміть у рівних пропорціях всі ці інгредієнти та змішайте їх, потрібно дочекатись повного розчинення мила.

Нанесіть отриману пасту на поверхню із плямами жиру або липким нальотом та залиште так на 40 хвилин, після чого витріть насухо. Цей метод дозволяє ефективно позбавитися бруду на кухонних поверхнях.

Також деякі експерти зазначають, що із жиром може добре впоратись розчин із білизною. Його роблять у співвідношенні 1:10, тобто 1 порція білизни до 10 порцій води. Однак, використовуючи такий метод, потрібно бути дуже обережними, адже білизна досить агресивна речовина. Вона зазвичай містить в своєму складі хлор, який може пошкодити поверхні, наприклад, фарбовані чи лаковані. Цей метод частіше застосовують для плитки, дверних ручок, кахлів, кранів тощо.

Як впоратись із застарілим жиром?

Для видалення засохлого та стійкого жиру на кухні, використовуйте лимонний розчин за такою рецептурою:

  • вода – 1 л
  • лимонна кислота – 1 пачка
  • будь-який засіб для миття посуду – 100 мл

Розчиніть у воді лимонну кислоту та додайте мийний засіб. Потім нанесіть розчин на забруднену ділянку та залиште так на 40 хвилин. Для того щоб ефект був ще більш помітним, потрібно змочити в розчині будь-яку тканину та покласти її на жирові плями. Цей метод допоможе розчинити забруднення, забезпечуючи ефективне видалення засохлого жиру, переважно за рахунок кислот.

Фото: Freepik

На що потрібно звертати увагу при виборі засобу для миття поверхонь на кухні?

При виборі засобу для очищення чи миття поверхонь на кухні потрібно звертати увагу на кілька важливих аспектів:

  • Безпека. Важливо обирати засоби, які безпечні для використання на поверхнях, де готується їжа. Переконайтеся, що вони не містять шкідливих хімічних речовин, таких як агресивні розчинники або токсичні складові.
  • Оберіть засіб, який ефективно видаляє забруднення, жири і бактерії з поверхонь, а також легко змивається водою.
  • Переконайтеся, що засіб підходить для тих матеріалів, з яких виготовлені ваші кухонні поверхні. Наприклад, для плитки чудово підходять засоби із хлором, але їх використання недопустиме на лакованих поверхнях. Це особливо важливо враховувати, щоб не зіпсувати фасади чи кухонну техніку.
  • Не використовуйте металеві щітки та лакованих, фарбованих, покритих плівкою та інших делікатних поверхнях.

Загалом краще вибирати засоби для чищення, які відповідають вашим потребам і вимогам, здатні ефективно очищувати поверхні без шкоди для здоров'я і навколишнього середовища. Завжди перевіряйте засоби спочатку на невеликих ділянках поверхні, яку ви збираєтесь очищати.

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