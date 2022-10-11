Кошти на дороги з Держбюджету-2023 необхідно спрямувати на ППО й енергетику, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Верховна Рада України має переглянути проєкт Держбюджету-2023 і спрямувати виділені на дороги 90 млрд грн на протиповітряну оборону й енергетику України
Про це вона розповіла в етері телеканалу Еспресо.
"Мені здається, що ми не тільки маємо просити у світу максимальної допомоги, а й, наприклад, сьогодні взяти і повернутися до розгляду того Бюджету, який був ухвалений на минулому тижні Верховною Радою України", - сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Нардепка вважає необхідним спрямувати виділені на дороги 90 млрд грн на протиповітряну оборону й енергетику України.
"Ті 90 млрд грн, які були виділені на дороги, перепрофілювати на дві компоненти: на системи ППО і на допомогу енергетичній сфері України для того, щоб ми змогли вистояти ефективно цю зиму, яку Росія хоче для нас зробити максимально виснажливою і максимально поганою для людей, для їх родин, для неможливості функціонування залишків економіки України", - додала вона.
- У проєкт державного бюджету внесені кошти на будівництво гілок метрополітену в Харкові та Дніпрі, є питання наскільки якісно можуть бути освоєнні ці кошти в умовах війни.
- Після трьох годин обговорення правок 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила проєкт Державного бюджету України на 2023 рік.
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