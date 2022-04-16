Косметична мережа L’Occitane заявила про вихід з ринку Росії

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія рішуче засуджує невиправдане вторгнення Росії в Україну. Протягом останніх тижнів вони скоротили бізнес-операції в країні, призупинили інвестиції та плани розширення.

"З огляду на величезні людські страждання внаслідок ескалації в Україні та для захисту співробітників у всьому світі від потенційної суспільної агресії, ми вирішили закрити власні магазини та веб-сайти електронної комерції в Росії", – йдеться в заяві.

В компанії заявили, що продовжать виплачувати зарплату російським працівникам.

Нагадаємо, британський гігант Reckitt 13 квітня також оголосив про вихід з ринку РФ.