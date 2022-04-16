Косметична мережа L’Occitane заявила про вихід з ринку Росії
Французька компанія L'Occitane оголосила про закриття своїх магазинів та сайту в Росії
Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія рішуче засуджує невиправдане вторгнення Росії в Україну. Протягом останніх тижнів вони скоротили бізнес-операції в країні, призупинили інвестиції та плани розширення.
"З огляду на величезні людські страждання внаслідок ескалації в Україні та для захисту співробітників у всьому світі від потенційної суспільної агресії, ми вирішили закрити власні магазини та веб-сайти електронної комерції в Росії", – йдеться в заяві.
В компанії заявили, що продовжать виплачувати зарплату російським працівникам.
- Нагадаємо, британський гігант Reckitt 13 квітня також оголосив про вихід з ринку РФ.
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