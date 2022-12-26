Костянтин Жеваго отримав подяки від Збройних сил України

Командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль подякував Костянтину Жеваго за співпрацю, активну громадську позицію, людяність, безкорисливість та вагомий внесок у підтримку підрозділів морської піхоти.

“Командування та весь особовий склад військової частини висловлює щиру вдячність за активне сприяння розвитку Морської Піхоти, вагомий внесок у зміцнення нашої Батьківщини України та її Збройних сил”, - відмітив полковник Віктор Сікоза, командир військової частини А2802.

Морським піхотинцям зокрема було передано два броньованих автомобілі швидкої допомоги високої прохідності, квадроцикли, квадрокоптери, засоби зв’язку, оргтехніку та інше необхідне обладнання для ефективного виконання бойових завдань та захисту України від російської агресії.

З початку повномасштабної російської агресії Костянтин Жеваго і компанії, де він є суттєвим акціонером, вже направили на військову та гуманітарну допомогу Україні понад 900 млн. гривень і на цьому програми гуманітарних місій не зупиняються.