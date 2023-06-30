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Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані

30 червня, 2023 п'ятниця
19:35
Економіка Костянтин Жеваго

Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані. Тимчасово конфісковані компанії мають повернути власникам, а заарештовані та націоналізовані — виставлені на аукціони

Про це мільярдер Костянтин Жеваго пише у своїй колонці для Forbes.

"В Україні наразі державні банки надають всі можливі сервіси та контролюють та більш як 50% всіх послуг банківського ринку за підрахунками Центру економічної стратегії. А у разі націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-банк") частка держави буде наближатися до 3/4 валюти балансу банківської системи України. А ще ж про свій банк мріє державна "Укрпошта".  Згадаємо "ефективні" проєкти українських державних банків. "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" фінансували держпідприємство "Вугілля України". У підсумку воно збанкрутувало з мільярдними боргами, а гроші платників податків згоріли", - заявляє Костянтин Жеваго.

За його словами, були схожі історії з фінансуванням держбанками проєктів у сфері сонячної енергетики за часів Віктора Януковича: "у підсумку майже всі гроші знов втратили, а далі фінансування приватних власників при приватизації державного "Укртелекому", фінансування державними банками заводу "Кремнійполімер". Державні банки — це часто і корупція, і неефективність".

Костянтин Жеваго наголошує, що приватні банки звісно ж не безгрішні.

"Попри всі негаразди Україна лишається демократією. Ми все ще маємо свободу слова, відносно чесні президентські та парламентські вибори. У Росії та Білорусі цього немає, там диктатура. Але дуже схожа ситуація в економіці, там головну роль також відіграє держава. Я б не хотів, щоб наші політичні практики стали такими ж. Не буває демократії із майже цілком одержавленою економікою.  Це значить, що після перемоги над Росією державні банки мають бути продані. Тимчасово конфісковані компанії мають повернути власникам, а заарештовані та націоналізовані — виставлені на аукціони", - наголосив він.

Новини
бізнес
Війна з Росією
Костянтин Жеваго
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2023, п'ятниця
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