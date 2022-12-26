Костянтин Жеваго привітав українців з різдвяно-новорічними святами
Шановні українці, прийміть мої найщиріші вітання з Різдвом Христовим та Новим роком!
Я дуже сподіваюсь, що найважчий рік нашого життя, сповнений тривогами, втратами, болем та відчаєм, добігає свого кінця, а новий принесе нам перемогу та мир в Україні й в кожній домівці наших співгромадян. Українці об'єдналися як ніколи раніше, не втратили сили духу, віри, надії та любові один до одного. Наш народ довів усьому світу, що мужність та патріотизм - вони в кожному з нас: від найменших діточок до медиків, промисловців, робітників, селян, волонтерів та воїнів Збройних Сил України.
Здавалося б, ще зовсім недавно для кожного з нас початок нового року був пов'язаний із новими планами та бажаннями, а зараз ми маємо одну спільну мрію: нехай прийдешній рік справдить найдобріші сподівання кожного, принесе довгоочікувані спокій, злагоду й добробут в кожну українську родину. Нехай Бог оберігає захисників нашої України, і кожен із них якнайшвидше обійме своїх дітей, дружин, чоловіків, батьків та всіх інших рідних людей. Нехай об’єднаються всі роз'єднані українські родини, і всі, хто змушений був покинути рідний дім, зможуть нарешті повернутися на свою рідну українську землю.
Важкі події, які переживають українці, не зможуть відібрати в нас віру в щасливе майбутнє та чарівний дух Різдва. Нехай стаються маленькі та великі Різдвяні дива, а кожне серце буде переповнене теплом. Бажаю кожному українцю здоров'я, радості та наснаги для нових досягнень. Натхнення й успіхів у вашій праці, лише добра у повсякденному житті.
Україна обов'язково переможе, а ми будемо розвивати нашу країну та збудуємо її добробут разом!
З вірою в перемогу України, Костянтин Жеваго
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