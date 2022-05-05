Коти, собаки, тхори та каченята: від початку повномасштабного вторгнення поїздами Укрзалізниці евакуювали понад 100 тис. тварин
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну поїздами Укрзалізниці евакуювали 102500 тварин
Про це Укрзалізниця повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі.
"Серед перевезених у вагонах тварин відзначаємо домашніх лисиць та свинок, ігуан, удавів, єнотів, ласиць, тхорів та норок, каченят, равликів, черепашок та акваріумних рибок на будь-який смак", – розповідають в Укрзалізниці.
Проте, як зазначають залізничники, лідерами евакуаційних перевезень залишаються коти і собаки. Зокрема, ще на початку березня залізницею евакуйовувалась маріупольська родина із 5-ма дітьми та 9-ма собаками.
- З 6 травня Укрзалізниця відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе