Коти, собаки, тхори та каченята: від початку повномасштабного вторгнення поїздами Укрзалізниці евакуювали понад 100 тис. тварин

Про це Укрзалізниця повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Серед перевезених у вагонах тварин відзначаємо домашніх лисиць та свинок, ігуан, удавів, єнотів, ласиць, тхорів та норок, каченят, равликів, черепашок та акваріумних рибок на будь-який смак", – розповідають в Укрзалізниці.





Проте, як зазначають залізничники, лідерами евакуаційних перевезень залишаються коти і собаки. Зокрема, ще на початку березня залізницею евакуйовувалась маріупольська родина із 5-ма дітьми та 9-ма собаками.



