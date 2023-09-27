"Ковдра для Коломойського". Як зірки 1+1 обнулили себе підтримкою Ігоря Валерійовича

Але почнімо з найпершого. Вересень-2023 видався не надто вдалим для Ігоря Валерійовича Коломойського. Він отримав одразу три підозри й змінив комфортний маєток у Буковелі на СІЗО СБУ.

Що це за справи, які так зацікавили НАБУ, СБУ та БЕБ? Всі вони прямо чи обтічно зачіпають теми виведення численних мільярдів українських коштів із "Приватбанку".

Зацитую Віталія Шабуніна із Центру протидії корупції:

"Першу підозру олігарху вручили від Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Йдеться про шахрайство та легалізацію коштів. І, судячи з тексту підозри, писали її поспіхом, а докази збирали у "рекордні" строки. Ще одну підозру від цих органів Коломойський отримав наприкінці минулого тижня — за нібито заволодіння та подальшу легалізацію 5,8 млрд грн ПриватБанку. Між ними була підозра від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо незаконного виведення із банку 9,2 млрд грн і подальшої легалізації частини із цих коштів".

Все це відбувається в момент, коли США передали палкий привіт Зеленському та його команді та скинули чіткий лист із переліком реформ щодо подолання корупції, реформи судів, САП та наглядових рад. Інакше грошей на відбудову не буде…

Коломойського відверто не радує перспектива сидіти в тюрмі чи ще гірше — повторити долю українського корупціонера Павла Лазаренка. Тому притислий до дерева лев гарчить і пручається.

І сталось небачене до цього.

Найбільш знамениті робітники й робітниці 1+1 прийшли захищати Ігоря Валерійовича на суді. Мовляв, шикарний патріот, батько незалежної преси та нікуди не втече. Про суть обвинувачень жодного слова про топкорупцію, шахрайство та відмивання грошей українських громадян.

І то нічого, що серед тих, хто просив Ігоря Валерійовича були телеведучі Алла Мазур та Наталка Мосейчук — які багато років продавали свій образ розкішних аналітикинь, які задають тренди в політиці. Згадаймо, що ексклюзивне інтерв’ю у "Праві на владу" чи праймі "ТСН Підсумків" — було вершиною бажань кожного впливового політика. І жінки справді робили майбутніх президентів, прем’єрів та міністрів.

Вдали, що нічого не розуміють в політиці, претензіях ФБР США, підозрах СБУ та НАБУ — ексміністр культури Олександр Ткаченко, який у 2008–2019 роках очолював "1+1 media". Любитель серіалів про рагулів на селі та Поворознюка Юрій Горбунов, спортивний коментатор Ігор Циганик.

Головним спікером 15 захисників Коломойського виступила головна зірка "плюсів" Наталка Мосейчук. І якщо чесно — я не бачу і цьому нічого дивного. Нагадаю один факт — незадовго до повномасштабного вторгнення Ігор Коломойський в інтерв’ю розмірковував, хто може піти балотуватися в президенти у 2024 році. І він назвав Наталку Мосейчук — як особу зі 100% впізнаваністю.

Коли тоді "Детектор медіа" спитав у Мосейчук напряму, чи допускає вона взагалі можливість йти у президенти, Мосейчук загадково відповіла: "У нас кожен президент, як було сказано два з половиною роки тому".

Тому дуже цікаво дізнатися, що це було, коли пані Наталя у суді спочатку розповідала про "потребу Коломойського поїхати додому працювати з документами в Дніпропетровську область". А далі видала спіч, що Коломойський "не буде вкриватися картатою ковдрою, не буде імітувати хворобу, не буде звозити масовку під суд, не буде шантажувати судову систему". Це ще журналістика чи тези новоспеченої політикині?

Я проти того аби неоднозначні вчинки пані Мосейчук і інших облич каналу 1+1 активно переносили на воєнних кореспондентів, операторів та якісних редакторів, які десятий рік знімають документальні свідчення війни РФ проти України. І роблять свою роботу надзвичайно добре. Але саме обличчя 1+1 своїми омажами щодо Коломойського вимазали брудом усіх.

І прийшли "шакалячі експреси" та "емоційно надкушені" і накинулись на улюблених ведучих 1+1 Коломойського. Бо Коломойського на "хліб як мову не намажеш".

Я знайшла всі відео виступів в суді поручителів і хочу зафіксувати кілька думок.

Перше, ми чітко побачили агонію класичного олігархічного телебачення, яке домінувало чверть століття на плазмах і в головах багатьох українців. Я впевнена, що так би на суд прийшли, якби брали Пінчука, Льовочкіна, Фірташа тощо — їхні Даугуле, Доманський і Данилевич так само пішли б розповідати про унікальний патріотизм і потребу "працювати з матеріалами справи удома". Врешті — Фірташ так уже "ознайомлюється з судовою справою" десятий рік у готелі Відня. Бо є пряма загроза попасти в руки ФБР.

Друге. За успіх треба платити. Можеш скільки завгодно гуляти довгими рядами гіпермаркету, однак — на касі тебе чекає термінал. Ціна успіху та популярності Алли Мазур, Наталі Мосейчук та інших була піти й підтримати інвестора. Шляхом обнулення власного статусу.

У риториці фан-клубу Коломойського дуже чітко промальовується підміна понять. І зміщення акцентів. Згадана популярна ведуча Алла Мазур вирішила просто змістити акценти із шахрайства з Приватбанком на Ріната Ахметова:

"Коломойський зірвав плани Путіна, підтримував добровольчий батальйон, поки інший багатий українець закликав до гудків". "Багатий українець" уже отримав у вигляді втрати численних активів і окупації опорного регіону. Коломойський справді зіграв свою роль у 2014-2015. Але справи стосуються відмивання грошей із Приватбанку. І не тільки. А це дуже брудна афера, яка вийшла за межі України. І зацікавила ФБР, бо коштом виведених коштів Коломойський купував нерухомість в Клівленді, Луїсвіллі та Далласі. І це відкриті дані, які ще в грудні 2020 року оприлюднив Мін‘юст США.

І головне. Мені цікаво, що собі думала ця команда підтримки з 1+1, яка наче під копірку виголошувала тези про потребу Коломойського бути вдома в комфортних умовах попри серйозні статті обвинувачень?

Пахне цинізмом. Нині майже в кожній багатоповерхівці є родина з окупованої чи прифронтової території. Яка б дуже хотіла спати у своєму ліжку. Але немає уже ані рідних стін, ані знайомих вулиць. Сотні тисяч людей лежать в викопаних "норах" в окопах, поки улюблені ведучі Коломойського вимагають для нього ліжка з балдахінами.

Знаєте, дуже символічно, що це зняття масок трапилось у день, коли США надіслали список реформ з чітким таймінгом. Інакше мільярдів американських доларів не бачити. І певно, другого терміну для тих, хто "сяяв впевненістю" в інтерв’ю Наталки Мосейчук.