Кожен день війни Україні коштує $2 млрд - економіст

Про це він розповів в ефірі Еспресо.



“Треба усвідомлювати, я порахував і в мене вийшла страшна цифра. Кожен день війни Україні коштує приблизно $2 млрд. Десь на $1 млрд рашисти знищують нашу інфраструктуру, десь на $1 млрд ми недоотримаємо ВВП. Наш ВВП, на жаль, впаде більше ніж на 35%. До війни він був $200 млрд і буде добре, якщо він буде більше 100 млрд доларів. Ще є непрямі збитки - це вивіз людей. Росіяни крадуть наших людей і вивозять їх в Сибір. Я робив розрахунки, кожна людина, яка вивезена з України завдає збитків Україні приблизно 150 тис доларів А вони вже півмільйона вивезли”, - підкреслив Савченко.



Також економіст додав, що в останні місяці Мінфін України та Нацбанк працюють все більш професійно.



“В останні місяці й Мінфін України й Нацбанк працюють все більш професійно, тому немає права втручатись в їх діяльність, особливо в умовах війни. В цілому політика правильна. Так, можна потрошку девальвувати гривню на пів відсотка - це не страшно. Тобто, прирівняти курс чорного ринку та офіційний, але водночас продовжити регулювання курсу. Тому, що ринку у нас зараз немає і віддавати на відкуп курс ринковим силам - це небезпечно”, - підсумував Савченко.



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