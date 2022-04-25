Окупанти обстріляли 5 залізничних станцій у Центрі та на Заході України, є постраждалі, - Камишін

Про це повідомляє голова Укрзалізниці Олександр Камишін.



Вранці 25 квітня під російський обстріл потрапили 5 залізничних станцій у Центрі та на Заході України.



За словами Камишіна, є інформація про постраждалих. Деталі уточнюються.



Крім того, через обстріли було затримано рух як мінімум 16 пасажирських поїздів.



На Львівщині пожежі у двох населених пунктах внаслідок ранкових обстрілів 25 квітня

Крім того, кілька вибухів пролунало у Вінницькій області

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