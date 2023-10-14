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Кожен українець має усвідомлювати, що має зробити все для швидшої перемоги: народний артист України Держипільський на форумі Via Carpatia

14 жовтня, 2023 субота
17:24
Культура Ростислав Держипільський

Ростислав Держипільський, генеральний директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, зазначив, що можливо для України це останнє вікно можливостей і українці не мають права його втратити

Про це він сказав під час трансляції панелі "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі" форуму Via Carpatia в етері Еспресо.

"На мою думку, зараз кожен з нас має усвідомлювати, що це може бути наше останнє вікно можливостей. І ми вже не маємо право взагалі його втратити. Просто кожен українець має знати, що кожен на своєму місці не має право сьогодні втратити це вікно можливостей і має зробити все для того, щоб була якнайшвидше перемога. І щоб про Україну точно знав весь світ. Я зловив себе на думці, що за останніх пів року  був у вісьмох країнах. Я втомився їздити за кордон, але заставляю себе це робити. Бо нам треба зараз постійно кричати про те, яка Україна, які у нас проблеми, що це за російська орда і так далі", - зауважив генеральний директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Ростислав Держипільський підкреслив, що мистецтво загалом, й театр зокрема, має унікальну можливість, бо діє інколи не тільки розумово, а й підсвідомо.

"Я взяв зараз стратегію і запрошую європейських режисерів. Прошу їх ставити твори їхніх народів та націй, таким чином вони знайомляться й з нашою культурою, з нашим театром. Вони у захваті від України, від українського театру. Але цікаво також, яким чином вони бачать нашу українську драматургію, яку я прошу їх ставити, бо часом вони бачать зовсім інше в нас, чого ми вже у собі не бачимо. І виходять дуже класні результати. Це все про завтра. Я зі свого боку намагаюся робити все, щоб гуцульські традиції та культура не були законсервовані, і ми дивилися не тільки у вчора, навіть не у сьогодні, а у завтра. І про це нам треба думати", - резюмував Держипільський.

  • 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить  Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі. Програма форуму
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