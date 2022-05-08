Кожна четверта людина з України працездатного віку почала працювати в Польщі, - Radio Poland
У Польщі легально працює понад 100 тисяч людей з тих, які приїхали до країни, це кожен четвертий біженець працездатного віку з бази даних "PESEL"
Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
"Наприклад, у Польщі легально працює понад 100 тисяч людей з тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних "PESEL" є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", - зазначив Шефернакер.
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Уповноважений уряду у справах біженців з України нагадав, що поки що Польща не отримала від Європейського Союзу жодних коштів, які можна було б використати для допомоги біженцям з України.
Павел Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.
- Нагадаємо, близько 50% офіційно працевлаштованих українців у Польщі працюють некваліфікованою робочою силою.
- Для українців-утікачів від війни в Польщі благодійникам вдалося зібрати 1215 переносних персональних комп'ютерів. Утім охочих було стільки, що організатори акції припинили прийом заявок.
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