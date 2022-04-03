Крадені ноутбуки та гривні: ЗСУ захопили трофейний БТР з награбованим окупантами майном

Про це повідомила 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада ЗСУ у "Фейсбук".



"В ході бойового зіткнення з військовими росармії штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили трофейний БТР, екіпаж якого втік після того, як гранати пошкодили колеса машини. Всередині БТР залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри", – йдеться у повідомленні.



Мешканці села, неподалік якого відбувся бій, зізналися, що рашисти забирали в них побутову техніку, кошти, одяг і продукти, нишпорили по хатах – шукали цінні речі й алкоголь.



"Виносили ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію, знімали з вікон занавіски. Якщо хтось із селян намагався зробити зауваження, в кращому разі не реагували, а в гіршому погрожували зброєю", – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни вбили щонайменше 5 тисяч мирних жителів, оцінюють у Донецькій ОВА.