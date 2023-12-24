Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя
OPINION

Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя

Борислав Береза
24 грудня, 2023 неділя
16:00
Погляд Борислав Береза

Поговорім про важливе. Про те, як, використовуючи власне становище та посади, крадуть бюджетні гроші представники влади

Так, це називається красивим словом корупція, а за фактом — це заробляння на крові. Тому що крадуть вони у наших воїнів, які захищають Україну. А ціна цієї корупції в ім'я персонального збагачення чиновників — життя українських воїнів.

У п’ятницю Служба безпеки України за сприяння Міноборони ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. Мова йде про те, що наш вітчизняний чиновник підписав контракт з посередником на постачання снарядів і ціна снаряда через це зросла на... 30%.

Краще я вам процитую офіційну інформацію СБУ: "Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Ба більше, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30 % перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником", - йдеться в повідомленні.

Новостворена Агенція оборонних закупівель, очолювана Володимиром Пікузо, уклала контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником по 2000 у.о. за снаряд, а управління боєприпасів, яке очолює Олександр Нагорський, за – 3 тисячі. І от на ці 2% представники влади й купують собі будинки в Марбельї, ферарі та яхти в Монако, а також все на тещ оформлюють.

Читайте також: Корупція під час війни — це мародерство та страшний злочин

До речі, затримали саме Нагорського. І лише його. А мені цікаво, чи повірить хоч хтось у те, що він цю схему провернув сам і не мав партнерів з високопосадовців, та ні з ким не ділився? Якщо всі розуміють, що він був не головним у цій схемі, то тоді чому затриманий лише він і хто в темі й в долі ще?

А тепер про факти:

Мова йде про польську компанію "Alfa", яка раніше, до квітня 2022 року, не була відома як постачальник зброї, але тоді у квітні її законтрактували на понад 3 мільярди гривень. І стала одною з найпотужніших прокладок для постачання.

Згідно з відповіддю профільного департаменту на запит громадської антикорупційної ради Міноборони, цією компанією було з початку повномасштабного вторгнення укладено 12 угод, п'ять з яких наразі оскаржуються в міжнародних судах. Причиною цього стала дебіторська заборгованість на 1,7 мільярда. Гроші отримали, а товар не надали. Навіть за завищеною ціною.

Ще одна цікава історія - те що 27 квітня Міноборони уклало контракт з ДП "СЗТФ "Прогрес" на постачання 20 тисяч 122-мм боєприпасів з повним зарядом, який компанія купувала через польську прокладку. При цьому ціна за одиницю становила в перших 11 партіях (загалом 16 928 одиниць) у середньому 38 765,42 грн, тобто десь 1000 євро. А в партіях, починаючи з 12-ї, ціна за одиницю вже становить 57 997 грн. Це в 1,3 раза більше, ніж ціна перших постачань "Прогресу" і становить десь 1 560 євро. І це в 1,7 раза більше, ніж ціна від "Alfa Sp z.o.o.". Нормально? Ні! Але ж було.

Журналісти з УП писали, що угоди з поляками в "Прогресі" курував і курує заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Той самий, який проходить у справі про браковані турецькі бронежилети, і в дивані якого знайшли мільйони гривень, які Миронюк пояснив як гроші в борг від 86-річної пенсіонерки.

Читайте також: Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?

А от найцікавіше те, що різні джерела кажуть, що сам Миронюк має дотичність до ГУР МО. І це ставить ще більше запитань. По-перше, якщо це так, то хто забезпечує йому дах в ГУР МО та ОП? Це ті ж самі люди, які 13 травня 2023 року забезпечили виїзд з України корупціонера Влада Трубіцина з листом ГУР МО? А по-друге, скільки ще українських воїнів повинні покласти свої життя за збагачення чиновників і політиків у владі, щоб вони вже нажерлися?

Але проблема в тому, що це риторичне питання, і вони не нажеруться. Ніколи. І ціна їх корупції — це життя українців та втрачені території. І це більше ніж злочин. Це зрада.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
корупція в Україні
Війна з Росією
Читайте також:
ЗСУ
23 грудня, 2023 субота
Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту, - NYT
Дмитро Пєсков
22 грудня, 2023 п'ятниця
У Кремлі пригрозили юридичними наслідками у відповідь на заморозку США російських активів на $300 млрд
кордон з Білоруссю на Волині
23 грудня, 2023 субота
Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 грудня
17:00
Інтерв’ю
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
16:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро
16:36
НАТО Росія
"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій
16:14
Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року
"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 
15:59
запуск SpaceX Starship
SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
15:41
корабель НАТО
Британія відправить до Гаяни патрульний корабель на знак підтримки в суперечці з Венесуелою
15:39
Війна. Руки солдата
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
15:18
Китай
Китай створить ПВК для захисту своїх бізнесів в Азії, Африці та Латинській Америці, - ЗМІ
15:16
Ексклюзив
Військова повістка
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
14:57
Мобілізацію не слід демонізувати, а військову службу треба підпорядкувати зрозумілим правилам, - Умєров
14:39
У квартирі мешканця Кременчука вибухнула граната
14:14
Дональд Туск
На Різдво Туск звернувся до своїх опонентів: "Я уважно прислухатимуся до того, що ви казатимете"
14:09
OPINION
Василь Зима
Кремль думає, що ідеальний шторм спрацює
13:51
У Німеччині та Австрії затримали ісламістів, що готували теракти на Різдво та Новий рік, - ЗМІ
13:19
На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник
12:46
технології відбудова України Михайло Федоров
Повісток у Дії не буде. Ніколи, - очільник Мінцифри
12:10
землетрус
У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2
12:06
На Сумщині родина отруїлась чадним газом: попередньо батько та син загинули
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чи готовий Путін до перемовин?
12:05
Ексклюзив
Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж
11:43
Жозеп Боррель
Немає жодних ознак того, що Путін готовий зупинити війну з Україною, - Боррель
11:27
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Путіну потрібна пауза у війні через кризу РФ у військовій сфері, - генерал Маломуж
10:58
ЗСУ
На Таврійському напрямку росіяни 916 разів обстріляли з артилерії українські позиції
10:58
Google
Google починає відновлювати в Ізраїлі оновлення даних про дорожній рух на Google Maps і Waze
10:16
Павел Коваль
Не треба лякати українців перехідними періодами. Україна вже є частково в ЄС, — депутат Сейму Коваль
10:12
Ісландія приєдналася до двох коаліцій, які підтримують Україну та оголосила про виділення 340 тис. євро на медичну допомогу
10:05
OPINION
Олександр Мирний
"Царство, розділене в собі — загине". Роздуми посеред зими
09:29
Оновлено
Херсон
Вночі окупанти обстріляли центр Херсона: загинуло літнє подружжя та чоловік, ще 9 людей поранені
08:56
Ексклюзив
Драмтеатр
"Танці на кістках": у Маріуполі біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку, - депутат міськради Забавін
08:52
База окупантів
Біля Євпаторії партизани виявили ще один командний пункт російських окупантів
08:41
Оновлено
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
08:26
Пентагон
В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер з хімікатами
08:09
OPINION
Євстратій Зоря
Святкувати чи не святкувати?
08:00
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин, - Генштаб
08:00
Різдво
25 грудня чи 7 січня: Як Українські Церкви проходять календарну реформу
07:53
Хімічна зброя
Морські піхотинці РФ підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ISW
07:39
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Вночі українська ППО знищила 14 з 15 БПЛА типу "Shahed"
07:32
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
02:19
Ентоні Джошуа
Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV