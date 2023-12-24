Так, це називається красивим словом корупція, а за фактом — це заробляння на крові. Тому що крадуть вони у наших воїнів, які захищають Україну. А ціна цієї корупції в ім'я персонального збагачення чиновників — життя українських воїнів.

У п’ятницю Служба безпеки України за сприяння Міноборони ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. Мова йде про те, що наш вітчизняний чиновник підписав контракт з посередником на постачання снарядів і ціна снаряда через це зросла на... 30%.

Краще я вам процитую офіційну інформацію СБУ: "Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Ба більше, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30 % перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником", - йдеться в повідомленні.

Новостворена Агенція оборонних закупівель, очолювана Володимиром Пікузо, уклала контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником по 2000 у.о. за снаряд, а управління боєприпасів, яке очолює Олександр Нагорський, за – 3 тисячі. І от на ці 2% представники влади й купують собі будинки в Марбельї, ферарі та яхти в Монако, а також все на тещ оформлюють.

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До речі, затримали саме Нагорського. І лише його. А мені цікаво, чи повірить хоч хтось у те, що він цю схему провернув сам і не мав партнерів з високопосадовців, та ні з ким не ділився? Якщо всі розуміють, що він був не головним у цій схемі, то тоді чому затриманий лише він і хто в темі й в долі ще?

А тепер про факти:

Мова йде про польську компанію "Alfa", яка раніше, до квітня 2022 року, не була відома як постачальник зброї, але тоді у квітні її законтрактували на понад 3 мільярди гривень. І стала одною з найпотужніших прокладок для постачання.

Згідно з відповіддю профільного департаменту на запит громадської антикорупційної ради Міноборони, цією компанією було з початку повномасштабного вторгнення укладено 12 угод, п'ять з яких наразі оскаржуються в міжнародних судах. Причиною цього стала дебіторська заборгованість на 1,7 мільярда. Гроші отримали, а товар не надали. Навіть за завищеною ціною.

Ще одна цікава історія - те що 27 квітня Міноборони уклало контракт з ДП "СЗТФ "Прогрес" на постачання 20 тисяч 122-мм боєприпасів з повним зарядом, який компанія купувала через польську прокладку. При цьому ціна за одиницю становила в перших 11 партіях (загалом 16 928 одиниць) у середньому 38 765,42 грн, тобто десь 1000 євро. А в партіях, починаючи з 12-ї, ціна за одиницю вже становить 57 997 грн. Це в 1,3 раза більше, ніж ціна перших постачань "Прогресу" і становить десь 1 560 євро. І це в 1,7 раза більше, ніж ціна від "Alfa Sp z.o.o.". Нормально? Ні! Але ж було.

Журналісти з УП писали, що угоди з поляками в "Прогресі" курував і курує заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Той самий, який проходить у справі про браковані турецькі бронежилети, і в дивані якого знайшли мільйони гривень, які Миронюк пояснив як гроші в борг від 86-річної пенсіонерки.

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А от найцікавіше те, що різні джерела кажуть, що сам Миронюк має дотичність до ГУР МО. І це ставить ще більше запитань. По-перше, якщо це так, то хто забезпечує йому дах в ГУР МО та ОП? Це ті ж самі люди, які 13 травня 2023 року забезпечили виїзд з України корупціонера Влада Трубіцина з листом ГУР МО? А по-друге, скільки ще українських воїнів повинні покласти свої життя за збагачення чиновників і політиків у владі, щоб вони вже нажерлися?

Але проблема в тому, що це риторичне питання, і вони не нажеруться. Ніколи. І ціна їх корупції — це життя українців та втрачені території. І це більше ніж злочин. Це зрада.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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