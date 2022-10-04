English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Країна "чорних лебедів"

Країна "чорних лебедів"

Ігор Гулик
4 жовтня, 2022 вiвторок
10:55
Погляд Ігор Гулик

Колись, ще на початку російських "тучних лєт", тамтешній режисер Віталій Мельников зняв мінісеріал "Імперія"

Перед тим, як провести глядача крізь кілька кіл пекла московської історії, — від убитого біснуватим Петром власного сина, царевича Алєксєя і до "бєдного-бєдного Павла", - Мельников наполегливо повторює фразу Фрідріха Шиллера: "Прокляття злої справи у тому, що знову й знов вона породжує зло". Але, дивна річ, "зло" у розумінні кіномистця, перш за все, стосувалося несправедливо убитих, принижених чи спаплюжених царедворців, еліти, так би мовити. І аж ніяк це "зло" не позначається на долі народу, якого нібито й не існує поза палацовими стінами й розкішними залами. Народ безмовний, — потерпають тільки вельможі. Потерпають безкарно, плодячи новий виток "зла".

Мельников міг би продовжити оцей безперервний ланцюг "зла" аж до станції Дно, де Ніколай зрікся престолу, а відтак – доповнити свій серіал "злом" нової, комуністичної імперії. І закономірним фіналом мала б стати сучасна Росія, до якої Мельников не дожив…

"Чорні лебеді" непокараного зла, мабуть, зібралися у зграю за часів путінської недоімперії, яку кремлівський диктатор з усіх сил намагається втримати та розширити. Але питання, чи бачать цих зловісних птахів у пишних залах Кремля і бункерах, де сподівається перебути затіяну нею ж війну російська "еліта". Чи розуміють, що історія направду друге повторюється як трагедія, а втретє – виглядає, як фарс. Банальний, типовий російський лубок, базарна вистава з напівп'яними скоморохами й мордобоєм серед глядачів?

Коли державна дума 2014-го типово для Росії одностайно голосувала за "повернення у рідну гавань" українського Криму, навряд чи хтось міг прогнозувати, чим завершиться цей трагіфарс? Точніше, прогнози були, збудовані на ейфорії та всесиллі, на помилковому розумінні сучасного світу і власної бутафорної моці. Лише через вісім років світ зрозумів, що непокаране російське "зло" стає глобальною проблемою, яку варто негайно ізолювати й знищити.

Історія повторилася 2022-го, - зі псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях, з голосуванням у тій же держдумі за анексію цих буцімто "ісконно русскіх" земель. Але це вже направду був фарс вищого левела, бо доки з трибуни путінські "актори" розривалися в ура-патріотичній істерії, "приєднані ними" землі маліли на очах під наступом ЗСУ.

Горе-анексія справді виглядає як судома непокараного зла, як агонія путінського режиму. Про Україну вже, мабуть, і не йдеться, йдеться про порятунок режиму. Причому, колективний носій зла, монолітний, як здавалося ще 2014-го, зараз дрібниться за шкурними інтересами та власними варіантами втечі від відповідальності. Олігархи, які втратили від початку світових санкцій майже $100 млрд, діють поодинці, намагаючись врятувати бодай крихти з вчорашніх казкових багатств. "Силовики" кидаються зусібіч, розуміючи, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Принижена поразками армія піддається відвертій дифамації з боку навіжених націоналістів та, — що особливо образливо, - "чорт-нє-русского" Рамзана. Пропагандистське військо дезорієнтоване і демотивоване, здатне лише на запитальні гримаси, звернені у бік Кремля… Мінібунти у регіонах, де палять військкомати, збирають з'їзди "нацменшин" з чітко декларованими намірами усамостійнення (наприклад, ерзяни у Пермській та ще низці областей).

Цей бісівський танок "чорних лебедів" на старих граблях шокує своїм хаосом і безладом. Але це тільки прелюдія апокаліпсиса, який накаркав Росії Дмітрій Медвєдєв укупі з Дуґіним та іншими "пророками" "ізборскаго клуба". Тільки ж їхні видіння стосувалися кого завгодно у цьому світі – українців, "англосаксів", "світових закуліс", "содомітів", "гнилих лібералів".

Я чомусь вірю Фукуямі, який буквально вчора заявив про колапс Росії, який трапиться упродовж кількох наступних днів. І розумію мотиви, які привели філософа до такого висновку. Все закономірно. Лише одне непокоїть: як виборсуватиметься світ з-під уламків імперії зла?

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
Володимир Путін
Анексія Криму
війна з Росією
Держдума РФ
Читайте також:
Володимир Путін
2 жовтня, 2022 неділя
"Я бачу одразу": Буданов розповів, скільки "двійників" є у Путіна
Путін
3 жовтня, 2022 понедiлок
Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW
Френсіс Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.22
    Купівля 40.22
    Продаж 41.19
  • EUR
    Купівля 38.86
    Продаж 40.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
11:59
Енергодар спротив
У тимчасово окупованому Енергодарі в окупантів "під носом" розклеїли дві тисячі проукраїнських листівок, - міський голова
11:53
Ексклюзив
окупанти рф орки
Ворог підсилює пріоритетні напрямки вагнерівцями, чеченцями та спецпризначенцями, - боєць ЗСУ Федоренко
11:43
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про "неможливість проведення переговорів" з Путіним
11:41
Андрій Павлишин
Зрозуміти Маска і робити своє
11:40
Оксана Маркарова
Україна обговорює зі США постачання ракет, які битимуть ще далі, ніж HIMARS, - Маркарова
11:38
Агія Загребельська
Відповідь на застосування ядерної зброї буде потужною та військовою
11:35
Ексклюзив
Роман Гапачило
"Я не волонтер, я – українець": уся країна має бути мобілізованою у різних форматах, - гуморист Роман Гапачило
11:32
Рада Федерації РФ
Рада Федерації РФ схвалила "приєднання" окупованих територій України до Росії
11:26
Ексклюзив
Україна - НАТО
Вступ України до НАТО підтримують 83% українців, - соціолог Мисів
11:21
Путін
Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України, - The Times
11:19
На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук
Викривав позиції росіян у ще окупованих Ірпені та Бучі: ексміністр культури Нищук розповів про свою роботу на фронті
11:06
Акція"Малюють діти Перемоги"
Росія депортувала майже вісім тисяч українських дітей, - омбудсман
10:58
Італія
Італія заморозила об'єкти нерухомості двох російських олігархів
10:53
"Ізраїль сидить на пороховій бочці": посол відповів Зеленському щодо військової допомоги
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вихід до Нової Каховки дозволяє ЗСУ розсікти вороже угруповання, - Згурець
10:51
"Армія дронів" прозвітувала про 3 місяці роботи
"Армія дронів": за 3 місяці зібрали на майже тисячу безпілотників для ЗСУ
10:49
Луганщина
ЗСУ наблизилися впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини, - голова ОВА Гайдай
10:37
На фото: артист Потап
"Для всіх зрадошукачів": Потап, який 7 місяців війни був в Іспанії, показав контракт про вступ до тероборони
10:25
Естонія передала ЗСУ конфісковані у росіянина дрони
Естонія передала Україні дрони, які росіянин хотів вивезти для армії РФ
10:24
Казахстан
До Казахстану після оголошення у РФ мобілізації втекло понад 200 тис. росіян
10:16
осінній дощ
На Київ насувається негода: литиме всю ніч, - Укргідрометцентр
09:54
на фото: ракета
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська, є поранені
09:47
КНДР, Північна Корея
КНДР підтримала незаконну анексію РФ окупованих територій України
09:47
Ексклюзив
Микола Княжицький
Пост Ілона Маска говорить про повний провал зовнішньої інформаційної політики України, - Княжицький
09:44
ЗСУ
Сили спецоперацій показали влучання снаряда росіян у свою машину
09:43
Валерій Харчишин
Харчишин розповів, скільки "Друга ріка" зібрала на концертах за кордоном для потреб ЗСУ
09:37
обстріл, Торецьк, Донеччина
За добу росіяни вбили на Донеччині одну людину
09:31
Інфографіка
долар
Курс валют 4 жовтня: ціни на долар, євро і злотий
09:06
на фото: руйнування
Уночі росіяни шість разів вдарили по Дніпропетровщині, поранено четверо людей
09:05
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу Росія втрати в Україні 370 солдатів, 44 танки, 2 РСЗВ і літак, - Генштаб ЗСУ
08:57
мобілізація рф
Путін переніс призов на строкову службу в РФ через проблеми із забезпеченням армії, - британська розвідка
08:40
Збірна України
Україна планує доєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 з футболу, - The Times
08:28
окупанти Мелітополь
Путін намагається перекласти відповідальність за провали російської армії в Харківській області, - ISW
08:19
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4 жовтня
08:17
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки РФ в районах 7 населених пунктів, уразили 12 районів зосередження окупантів
07:55
Микола Княжицький
Популізм і умиротворення народжують великі війни
07:40
окупанти
РФ перекидатиме в Україну росгвардійців із Сибіру і війська з Сирії, нові сформовані підрозділи не здатні виконувати завдання, - Генштаб ЗСУ
07:38
Оновлено
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли два райони Харкова, влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти, загинула жінка
07:05
Ілон Маск
Скандальні твіти з "формулою миру": Маск запевнив Зеленського щодо підтримки України, але "масштабна ескалація завдасть великої шкоди"
06:18
іранський безпілотник Mohajer-6
Міноборони показало іранський безпілотник Mohajer-6, яким росіяни намагалися атакувати Одесу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV