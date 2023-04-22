Країни ЄС "дуже близькі" до спільного замовлення боєприпасів для України: вони надійдуть у встановлені терміни, – ЗМІ
Країни Європейського Союзу є дуже близькими до рішення щодо використання 1-го мільярда євро із фінансового пакета, що був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для їх термінового надання Україні
Про це сьогодні, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися 24 квітня у Люксембурзі, заявив офіційний представник ЄС, повідомляє Укрінформ.
"20-го березня ми досягли політичної угоди щодо тристороннього підходу. Перший шлях, - сприяти постачанню боєприпасів для України зі складів європейських армій вже реалізовується. Другий шлях – це спільне замовлення на виробництво 155-мм снарядів, на які надійшов запит з України. Це той пункт, що обговорюється зараз. Складається враження, що рішення є дуже близьким. Ми всі хочемо допомогти Україні, і це є частиною нашої військової допомоги", - зазначило джерело.
За його словами, третій шлях розв'язання проблеми нестачі боєприпасів – це довгострокові плани й інвестиції у розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.
"Рішення щодо другого треку буде ухвалено дуже швидко, ймовірно, протягом кількох наступних днів. Тож, боєприпаси будуть поставлятися в Україну, і вони надійдуть у встановлені терміни. Це буде ще одним проявом нашої широкої військової підтримки для України", - заявив офіційний представник ЄС.
- Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців. План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.
- 6 квітня країни ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів зі складів, а деталі замовлення нових ще обговорюють
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