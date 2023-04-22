Про це сьогодні, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися 24 квітня у Люксембурзі, заявив офіційний представник ЄС, повідомляє Укрінформ.

"20-го березня ми досягли політичної угоди щодо тристороннього підходу. Перший шлях, - сприяти постачанню боєприпасів для України зі складів європейських армій вже реалізовується. Другий шлях – це спільне замовлення на виробництво 155-мм снарядів, на які надійшов запит з України. Це той пункт, що обговорюється зараз. Складається враження, що рішення є дуже близьким. Ми всі хочемо допомогти Україні, і це є частиною нашої військової допомоги", - зазначило джерело.

За його словами, третій шлях розв'язання проблеми нестачі боєприпасів – це довгострокові плани й інвестиції у розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.

"Рішення щодо другого треку буде ухвалено дуже швидко, ймовірно, протягом кількох наступних днів. Тож, боєприпаси будуть поставлятися в Україну, і вони надійдуть у встановлені терміни. Це буде ще одним проявом нашої широкої військової підтримки для України", - заявив офіційний представник ЄС.