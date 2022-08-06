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Країни Євросоюзу одна за одною припиняють видавати туристичні візи росіянам

6 серпня, 2022 субота
19:50
Світ Євросоюз

Європа закривається для росіян, багато країн припинили приймати заявки на візу, а деякі країни запровадили обмеження

Про це повідомив російський опозиційний YouTube-телеканал "Утро Февраля".

Стало відомо, що різні члени Євросоюзу запровадили різні обмеження щодо відвідання росіянами країн.

У Литві можуть отримати візу лише члени сімей громадян ЄС, особи із документом про литовське походження чи документом про право на відновлення у громадянстві Литви. Тоді можна отримати візу і для сім'ї заявника.

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У Латвії та Естонії можна подати заяву на похорон близького.

В Чехії та Мальті можна отримати візу лише для членів сімей громадян ЄС.

У Бельгії можна подати лише на студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу.

Словаччина видає візи лише у крайній необхідності, а також для деяких видів робітників (медики, вахтовики, сільські працівники, працівники на транспорті, дипломати та працівники високої кваліфікації, приїзд яких економічно необхідний).

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Болгарія зупинила видачу віз для російських туристів та власників нерухомості.

Данія видає візи лише для офіційних візитів.

Нідерланди розглядають видачу з гуманітарних причин.

У Фінляндії ідея заборони віз для росіян обговорюється на рівні парламенту, більшість громадян це підтримують.

У Норвегії офіційно заборони немає, але термін розгляду документів значно збільшено (до 45 днів).

Також повідомляється, що наприкінці серпня глави МЗС країн Євросоюзу зберуться, щоб обговорити заборону віз для росіян на загальноєвропейському рівні.

  • 26 липня міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.
  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.
  • 5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.
  • Станом на 6 серпня консульська служба Болгарії, на тлі дипломатичного скандалу, зупинила прийом документів росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

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ЄС
Словаччина
Латвія
Чехія
Естонія
Норвегія
Литва
Фінляндія
Бельгія
санкції ЄС проти Росії
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