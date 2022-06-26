Країни G7 домовляться на саміті про безстрокову фінансову підтримку України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт резолюції саміту.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у тексті проєкту.

Зазначається, що Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

Прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі 26 червня на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент. Обидва лідери наголосили на необхідності підтримати Україну в посиленні її позицій у веденні війни та будь-яких майбутніх переговорах.

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