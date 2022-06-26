Країни G7 домовляться на саміті про безстрокову фінансову підтримку України, - Bloomberg
Глави G7 домовилися надавати Україні безстрокову підтримку в обороні проти путінської агресії
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт резолюції саміту.
"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у тексті проєкту.
Зазначається, що Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.
- Прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі 26 червня на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент. Обидва лідери наголосили на необхідності підтримати Україну в посиленні її позицій у веденні війни та будь-яких майбутніх переговорах.
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