Країни G7 не вводитимуть повну заборону на експорт до РФ, а розширять список підсанкційних товарів, – Bloomberg
Країни G7 вирішили не вводити майже повну заборону на експорт до Росії, а натомість розширять чинні обмеження на ключові товари
Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
У G7 обговорювали зміну режиму санкцій із забороною будь-якого експорту, окрім ліків, сільськогосподарських товарів і продуктів харчування. Згідно з нинішніми критеріями, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій.
Однак останній проєкт заяви, яку лідери G7 збираються прийняти на саміті в Хіросімі, що розпочався в п'ятницю, не містить цього положення.
За словами джерел видання, цей крок був би надто складним для деяких членів, враховуючи різні правові та регуляторні системи, в тому числі в Європейському Союзі. Така майже повна заборона також вимагала би згоди всіх держав ЄС.
"G7 натомість розширить список заборонених товарів, щоб обмежити предмети, критичні для війни Росії в Україні, включаючи ті, що використовуються на полі бою, такі як експорт промислового обладнання та інструментів, згідно з проєктом заяви", - ідеться в публікації.
"G7 також буде націлена на ключові сектори, такі як виробництво, будівництво, транспорт і бізнес-послуги", - додає Bloomberg.
Також G7 зосереджена на тому, щоб усунути лазівки в санкціях, завдяки чому Росія імпортує заборонені товари через треті країни.
- Президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати саміт, який стартував 19 травня в Хіросімі.
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