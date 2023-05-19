Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У G7 обговорювали зміну режиму санкцій із забороною будь-якого експорту, окрім ліків, сільськогосподарських товарів і продуктів харчування. Згідно з нинішніми критеріями, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій.

Однак останній проєкт заяви, яку лідери G7 збираються прийняти на саміті в Хіросімі, що розпочався в п'ятницю, не містить цього положення.

За словами джерел видання, цей крок був би надто складним для деяких членів, враховуючи різні правові та регуляторні системи, в тому числі в Європейському Союзі. Така майже повна заборона також вимагала би згоди всіх держав ЄС.

"G7 натомість розширить список заборонених товарів, щоб обмежити предмети, критичні для війни Росії в Україні, включаючи ті, що використовуються на полі бою, такі як експорт промислового обладнання та інструментів, згідно з проєктом заяви", - ідеться в публікації.

"G7 також буде націлена на ключові сектори, такі як виробництво, будівництво, транспорт і бізнес-послуги", - додає Bloomberg.

Також G7 зосереджена на тому, щоб усунути лазівки в санкціях, завдяки чому Росія імпортує заборонені товари через треті країни.