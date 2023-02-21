Про це йдеться у спільній заяві Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Великої Британії, США та ЄС на сайті державного департаменту США.

"Ми знову засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Це не відвертатиме чи відмовлятиме нас від підтримки України. Росія має негайно припинити загарбницьку війну, вивести всі свої війська та військову техніку з України та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголошують члени G7.

У заяві підтверджується, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області - є невіддільними частинами України.

Країни наголошують на обмеженнях проти країни-спонсора тероризму.

"Ми будемо накладати додаткові економічні збитки на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – у Росії та за її межами – які надають політичну чи економічну підтримку цим порушенням міжнародного права. Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її беззаперечне право повернути свою територію у Росії", – заявили у документі.

Члени G7 нагадали, що підтримуватимуть права України на захист від російської агресивної війни та її "безсумнівного права на повернення усіх територій".

"Ми знову закликаємо всі країни однозначно засудити загарбницьку війну Росії та її спробу заволодіти територією силою. Ми закликаємо ширше міжнародне співтовариство відкинути жорстокий експансіонізм Росії, її спроби заперечити існування України як незалежної держави та відверте порушення нею міжнародних норм, які гарантують міжнародний мир, безпеку, територіальну цілісність і суверенітет усіх держав", – додали в заяві.