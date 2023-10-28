Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням російської агресії проти України
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що у п'ятницю, 27 жовтня, країни Латинської Америки вперше засудили російську агресію проти України
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Зазначається, що латиноамериканські країни ухвалили підсумкову декларацію форуму "Вільна Америка", де вперше є спільна позиція християнсько-демократичних партій з чітким засудженням російської агресії проти України.
Кондратюк зазначила, що в текст декларації вдалося включити окремий пункт, у якому висловлюється солідарність з Україною, підтримка Формули миру президента Володимира Зеленського та засуджується російська агресія проти нашої держави.
"Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН", - йдеться в тексті документа.
Заступниця голови ВРУ підкреслила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. Вперше через такий широкий міжпартійний формат, який об'єднує 34 партії 21-єї держави Латинської Америки, вийшло привернути увагу громадськості та політикуму цього регіону до боротьби, яку веде народ України з Росією.
"Маємо чудовий результат спільної та наполегливої роботи моєї команди разом з посольством України в Мексиці на чолі з пані послом Оксаною Драмарецькою. Це також великий успіх делегації Верховної Ради України, яку я очолювала, як віцеспікерка. Ми взяли безпосередню та найактивнішу участь у роботі форуму "Вільна Америка" і відчули дуже прихильне ставлення та щиру підтримку й розуміння колег", - наголосила віцеспікерка українського парламенту.
Фото: Верховна Рада України
- На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що партнери з Латинської Америки та Океанії долучилися до протистояння російському шантажу України.
- У лютому 2023 року Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася до створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
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