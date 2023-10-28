Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням російської агресії проти України

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що латиноамериканські країни ухвалили підсумкову декларацію форуму "Вільна Америка", де вперше є спільна позиція християнсько-демократичних партій з чітким засудженням російської агресії проти України.

Кондратюк зазначила, що в текст декларації вдалося включити окремий пункт, у якому висловлюється солідарність з Україною, підтримка Формули миру президента Володимира Зеленського та засуджується російська агресія проти нашої держави.

"Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН", - йдеться в тексті документа.

Заступниця голови ВРУ підкреслила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. Вперше через такий широкий міжпартійний формат, який об'єднує 34 партії 21-єї держави Латинської Америки, вийшло привернути увагу громадськості та політикуму цього регіону до боротьби, яку веде народ України з Росією.

"Маємо чудовий результат спільної та наполегливої роботи моєї команди разом з посольством України в Мексиці на чолі з пані послом Оксаною Драмарецькою. Це також великий успіх делегації Верховної Ради України, яку я очолювала, як віцеспікерка. Ми взяли безпосередню та найактивнішу участь у роботі форуму "Вільна Америка" і відчули дуже прихильне ставлення та щиру підтримку й розуміння колег", - наголосила віцеспікерка українського парламенту.

Фото: Верховна Рада України