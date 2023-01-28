Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Роб Бауер
Президент Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу
Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю RTP.
Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".
Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.
Читайте також: Щоб боронити Україну, ми маємо бути в НАТО та ЄС, і ми будемо, - Микола Княжицький в інтервʼю польським журналістам
Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.
- 20 січня очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе