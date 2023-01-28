Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Роб Бауер

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю RTP.

Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".

Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.

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Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

20 січня очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

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