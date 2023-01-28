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Війна з Росією: хроніка
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Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Роб Бауер

28 січня, 2023 субота
21:27
війна з Росією Роб Бауер

Президент Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю RTP.

Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".

Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.

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Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

  • 20 січня очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

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