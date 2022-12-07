Про це йдеться в матеріалі Politico.

Зазначається, Західні країни уникають "вибухонебезпечного" питання про вступ України до НАТО. Коли на них натискають, політики дають завчені, стислі та автоматизовані відповіді.

Після того, як у вересні Україна закликала прискорити процес вступу до військового альянсу, НАТО публічно повторила тези про свою політику відчинених дверей, проте конкретної відповіді не було.

Крім того, минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО їхня кінцева заява вказувала на розпливчасту обіцянку 2008 року про те, що Україна колись приєднається до Альянсу.

Причин для відповідної позиції декілька, одна з них - відсутність загального розуміння як і коли Україна має вступити у військовий блок. Також великі європейські столиці "не хочуть провокувати Кремль, знаючи надчутливість Росії до питання розширення НАТО на схід".

"Деякі дуже добрі друзі України більше бояться позитивної відповіді на заявку України на членство в НАТО, ніж надання Україні найсучаснішої зброї", - цитує Politico міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

У виданні підкреслюють, що поки незрозуміло, чи захочуть західні партнери України будь-коли надавати їй будь-які гарантії чи щось, крім 5-ї статті НАТО про колективну оборону, що допоможе стримати Росію в майбутньому.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією.

7 грудня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що для вступу до ЄС Україні треба продемонструвати прогрес у семи сферах, а для вступу до НАТО немає юридичних перешкод. Як зазначив Ціхоцький, Польща також зацікавлена в тому, аби Україна стала членом Північноатлантичного Альянсу.

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