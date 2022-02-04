Країни ОБСЄ закликали режим Лукашенка звільнити понад тисячу політв'язнів

Про це повідомляє Укрінформ.



"Ми в черговий раз закликаємо до негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу повністю виконувати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання в рамках ОБСЄ, а також використовувати інструменти та механізми ОБСЄ для розв’язання триваючої кризи", - оголосив спільну заяву представник Великої Британії в ОБСЄ Ніл Буш.



В ОБСЄ зазначили, що за підрахунками правозахисного центру "Вясна", кількість політв’язнів у Білорусі налічує тисячу людей і продовжує зростати.



У заяві також ідеться про те, що 5 листопада 2021 року 35 країн-учасниць ОБСЄ активували Віденський механізм у зв'язку зі стурбованістю ситуацією в Білорусі. ОБСЄ закликало самопроголошену владу Білорусі надати інформацію щодо достовірних відомостей про несправедливі арешти й затримання, що тривають, і напади на опозиціонерів.



Однак білоруська сторона не дала конкретної відповіді. У новій заяві 37 держав ОБСЄ оголосили про стурбованість порушенням прав людини в Білорусі та закликали країну до діалогу щодо цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Білорусі кількість політв'язнів сягнула майже 1000 осіб.

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