Країни Східної Європи продемонстрували все те, що очікували від спільноти ЄС в кризовій ситуації, як зараз — експертка із зовнішньої політики
Директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест переконана, через позицію та дії щодо вторгнення РФ в Україну, країни Східної Європи зайняли нове, потужніше місце у вирішення важливих стратегічних питань в геополітиці
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"На всіх міжнародних майданчиках значно підсилилась роль країн Східної Європи, країн Балтії в так званому європейському проєкті. Тож на сьогодні не можна говорити про них як про молодших партнерів, а радше як про лідерів, які продемонстрували все те, що очікували від Європейського Союзу", – наголосила Шелест.
Експертка додала, що у чинній тогочасній геополітиці вирішальним є голос не лише Франції чи Німеччини, країни Східної Європи займають також вагоме місце розв’язанні стратегічних питань.
"Тим паче країни Східної Європи продемонстрували не лише те, яку вони мають сміливість, а й те, як багато можуть зробити", – сказала Шелест.
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