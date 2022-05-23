Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"На всіх міжнародних майданчиках значно підсилилась роль країн Східної Європи, країн Балтії в так званому європейському проєкті. Тож на сьогодні не можна говорити про них як про молодших партнерів, а радше як про лідерів, які продемонстрували все те, що очікували від Європейського Союзу", – наголосила Шелест.

Експертка додала, що у чинній тогочасній геополітиці вирішальним є голос не лише Франції чи Німеччини, країни Східної Європи займають також вагоме місце розв’язанні стратегічних питань.

"Тим паче країни Східної Європи продемонстрували не лише те, яку вони мають сміливість, а й те, як багато можуть зробити", – сказала Шелест.

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