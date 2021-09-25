Краматорськ святкує 153-ій День міста

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Першим містян привітав краматорський мер Олександр Гончаренко.



"Друзі! Нашому рідному Краматорську - 153 роки!

Наше місто молоде, але вже має свою історію та традиції. Це місто успішних, амбітних та сильних духом людей, які роблять все для його процвітання та комфортного проживання.



Нам дійсно є чим пишатися. Краматорськ відомий далеко за межами України своїми досягненнями у машинобудівельній галузі. Наше місто динамічно розвивається, має стратегічні плани та реальні перспективи втілення великої кількості нових проєктів.



Подивіться, якими темпами розвивається Краматорськ зараз: вперше за 30 років будується нове житло, обласна багатопрофільна лікарня, завершено будівництво різних інфраструктурних об’єктів, відновлено парки та сквери, працює льодова арена.



Краматорськ – стрімко росте та безперервно вдосконалюється, та попереду в нас ще багато роботи. Впевнений, що спільними зусиллями та щоденною працею ми зробимо нашу громаду ще успішнішою, адже Краматорськ це місто з величезним потенціалом", - йдеться в привітанні міського голови.



Ранком на центральній площі міста стартував святковий легкоатлетичний марафон, наймасштабніший на Донеччині.



Дистанції - 42, 21, 10 та 5 км. Також йдуть дитячі забіги, забіг з собаками, сімейна естафета, благодійний забіг та скандинавська ходьба. Попередньо на марафон було зареєстровано майже 2 тис. учасників.



Також у ці в місті проходить волейбольний турнір пам’яті олімпійського чемпіона Станіслава Люгайла.



Окрімтого, на Площі Миру працюватимуть локації з дитячими інтерактивами, ексклюзивні фотозони та ярмарок.







Ввечері буде святкова програма:







20:00 - український гурт Kazka,

21:00 - співачка Оля Полякова,



22:00 - кавер-гурт "Пропеллер Ришельє",



23:00 - феєрверк.







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