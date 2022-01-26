Краще забирай гроші: промоутер налякав Джошуа наслідками другої поразки від Усика

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, друга поспіль поразка від Усика поставить подальшу кар'єру британця під загрозу. Тому британцю варто взяти відступні та дозволити українцю побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, а вже потім зустрітися з переможцем.

"Це ризик. Якщо він знову програє Усику, його майбутнє опиниться під питанням. А так він може отримати і гроші, і гарантії того, що поб'ється з переможцем бою Усик - Ф'юрі за всі пояси. Це великий бонус. Я б на місці Ентоні серйозно розглянув цю пропозицію", – сказав Красюк.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він мав зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.

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