Кремль чекає на паніку та розкол у країнах Заходу, - політолог Морозов
РФ очікує паніки на Заході, щоб призвести до загострення війни через тріумф щодо краху західних країн
Про це заявив політолог Олександр Морозов у етері Еспресо.
За його словами, після підриву Каховської ГЕС у РФ з'явилися різні способи ескалації війни проти України. Найбезпечніша - чекати на розкол Заход з економічних причин або через неможливість деяких країн витримати напругу через російську агресію.
"Кремль дуже чекає цього, даючи соціології такі дані про те, що вже послідовна підтримка України не сприймається населенням цих країн. Весь цей комплекс, разом із панічними ініціативами третіх країн, і є тим першим моментом, на який Кремль розраховує. Ескалація тоді піде через різні форми тріумфу щодо краху Заходу, його зникнення, що Захід відходить на другий план порівняно з уявним альянсом Ірану, Китаю та, можливо, ще двох-трьох країн, який конструює у своїй голові кремль.
- 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС.
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