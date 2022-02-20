Кремль готує постановочні репортажі про міфічні українські безпілотники, що "обстрілюють" мирне населення, - розвідка

Про це сьогодні, 20 лютого 2022 року, попередило оперативно-тактичне командування "Схід" Збройних Сил України, розповідає Еспресо.TV.



"Головний спеціаліст "Міністерства інформації" так званої "ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів", - йдеться в заяві ОТК "Схід".



Мета таких дій полягає у "демонізації українських військових та виправдання власних воєнних злочинів".



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"Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники", - зазначається у повідомленні.



"Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню наші захисники вогонь не відкривають!", - наголошують в оперативно-тактичному командуванні "Схід" Збройних Сил України.



Довідка

В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".



При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.



Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.





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