Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз Росія намагається формувати таку модель, яка забезпечила б перспективу переговорів, але на їхніх умовах. Ми їм цього не дозволяємо робити. Саме тому, зараз вони тиснуть на своїх партнерів та посилюють обстріли території України. Все робиться комплексно, щоб змусити нас та наших партнерів піти на поступки РФ", - пояснив Маломуж



Генерал вважає, що 9 травня Кремль може вдатись до провокацій на своїй території



"Росіяни цілком можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Вони можуть обстріляти будь-який парад на 9 травня в себе, а потім звинуватити Україну у вбивстві ветеранів Другої світової війни та цивільного населення. Потім вже знову готувати нові ракетні удари. Це цілком ймовірний сценарій, оскільки такі провокації у практиці путінського режиму були", - додав він.

13 квітня у Міноборони Великої Британії повідомили, що святкування 9 травня може викрити масштаби втрат РФ у війні проти України, які влада намагається приховати. Саме тому в російських містах масово скасовують паради