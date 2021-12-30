Кремль назвав санкції щодо каналів оточення Медведчука "тотальною цензурою" та "зачисткою інформпростору"

Про це повідомляє "ТАСС".



Захарова сказала, що кілька років тому проблеми зі свободою слова в Україні "ще не досягали таких масштабів".



"Чергова порція санкцій стала продовженням безапеляційної лінії Києва на встановлення тотальної цензури, повну зачистку інформаційного простору країни від будь-яких неугодних ЗМІ і позбавлення права голосу всіх інакомислячих і незгодних з тим, що діється в Україні", - заявила вона.



За словами представниці МЗС РФ, зараз в Україні відбувається "виморювання будь-якої альтернативної точки зору, а все тому що ОБСЄ мовчить".

Нагадаємо, 28 грудня Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем.