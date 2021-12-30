Кремль назвав санкції щодо каналів оточення Медведчука "тотальною цензурою" та "зачисткою інформпростору"
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що санкції проти двох нових каналів оточення народного депутата Віктора Медведчука Київ нібито продовжив лінію на "встановлення тотальної цензури"
Про це повідомляє "ТАСС".
Захарова сказала, що кілька років тому проблеми зі свободою слова в Україні "ще не досягали таких масштабів".
"Чергова порція санкцій стала продовженням безапеляційної лінії Києва на встановлення тотальної цензури, повну зачистку інформаційного простору країни від будь-яких неугодних ЗМІ і позбавлення права голосу всіх інакомислячих і незгодних з тим, що діється в Україні", - заявила вона.
За словами представниці МЗС РФ, зараз в Україні відбувається "виморювання будь-якої альтернативної точки зору, а все тому що ОБСЄ мовчить".
- Нагадаємо, 28 грудня Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем.
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