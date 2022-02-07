Кремль не очікує переломного моменту в ситуації навколо України після переговорів Макрона та Путіна, - Пєсков
У Москві не чекають переломного моменту в ситуації навколо України та розрядки напруження в Європі після зустрічі президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Звичайно, ситуація надто складна, щоб чекати на рішучі переломи в ході однієї зустрічі", - сказав представник Путіна на запитання, чи Кремль припускає, що переговори президентів стануть переломними і розсіять побоювання Заходу щодо ситуації в Україні.
За його словами, Макрон їде в Москву з певними ідеями щодо можливих варіантів розрядки напруженості в Європі і збирається ними поділитися з Путіним.
"Очевидно, що абсолютно домінуватиме тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для Російської Федерації - все, що пов'язано з цими основними проблемами", - заявив Пєсков.
Він додав, що тема "Північного потоку - 2" та питання газової сфери не будуть центральними на переговорах президентів Росії та Франції, але можуть згадуватися.
Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, лідер Франції Еммануель Макрон відвідає Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, після чого наступного дня приїде в Київ.
- Напередодні поїздки до Москви Макрон обговорив із президентом США Джо Байденом зусилля зі стримування військового нарощування РФ біля кордонів України.
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