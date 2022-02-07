Кремль не очікує переломного моменту в ситуації навколо України після переговорів Макрона та Путіна, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.



"Звичайно, ситуація надто складна, щоб чекати на рішучі переломи в ході однієї зустрічі", - сказав представник Путіна на запитання, чи Кремль припускає, що переговори президентів стануть переломними і розсіять побоювання Заходу щодо ситуації в Україні.



За його словами, Макрон їде в Москву з певними ідеями щодо можливих варіантів розрядки напруженості в Європі і збирається ними поділитися з Путіним.



"Очевидно, що абсолютно домінуватиме тема напруженості в Європі, пов'язана із ситуацією навколо України, тема гарантій безпеки для Російської Федерації - все, що пов'язано з цими основними проблемами", - заявив Пєсков.



Він додав, що тема "Північного потоку - 2" та питання газової сфери не будуть центральними на переговорах президентів Росії та Франції, але можуть згадуватися.



Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, лідер Франції Еммануель Макрон відвідає Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, після чого наступного дня приїде в Київ.



Напередодні поїздки до Москви Макрон обговорив із президентом США Джо Байденом зусилля зі стримування військового нарощування РФ біля кордонів України.