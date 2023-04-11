Кремль продовжує дискредитацію ПВК Вагнера через політичні амбіції Пригожина, - ISW
Ігноруючи запити керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації та підриву його авторитету у суспільстві та серед військових
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
МЗС РФ та інші російські держструктури, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міноборони Росії відмовилося називати ПВК Вагнера учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".
Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили Вагнера у Бахмуті.
Керівник ПВК Вагнера, ймовірно, все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику РФ, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.
- Натомість британська розвідка 7 квітня відзначала, що під Бахмутом "вагнерівці та росіяни могли покращити співпрацю".
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