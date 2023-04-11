Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

МЗС РФ та інші російські держструктури, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міноборони Росії відмовилося називати ПВК Вагнера учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".

Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили Вагнера у Бахмуті.

Керівник ПВК Вагнера, ймовірно, все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику РФ, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.