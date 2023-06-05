Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Свого часу лідер незалежної Ічкерії Джохар Дудаєв казав, що українців краще не чіпати й коли зійде українське сонце, то воно випалить багнюку кремлівської влади. На жаль, його тоді не слухали та вважали небезпечним ворогом, і Кремль вирішив знищити Джохара Дудаєва. Зараз його слова перетворюються в дію. Українці повірили у свої сили, як вірив тоді Джохар Дудаєв", - підкреслив Тетерук.

Народний депутат України VIII скликання також додав, що Україна повільно, але набирає темп щодо визволення своїх територій.

"Зараз відбуваються та генеруються процеси з боку української держави, які взагалі раніше ніхто не міг собі уявити, які є неочікуваними та несподіваними для РФ. Ми повільно, але набираємо темп. Західна зброя сприяє ефективному знищенню ворога. Лінія фронту почне наближатися до державних кордонів України, а потім буде витіснена за межі України", - наголосив Тетерук.