Кремлівська влада розіслала пропагандистам інструкції щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, - росЗМІ
Адміністрація президент РФ надала російським пропагандистам методичку з рекомендаціями щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту
Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.
Зазначають, що в новій методичці пропагандистам категорично заборонили згадувати про руйнування двох автомобільних прольотів мосту. Натомість треба казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".
Також пропагандистські медіа відтепер мають постійно наголошувати на тому, що до відновлення мосту вже приступили, запрацювала Керченська поромна переправа, а міністерство транспорту уже розпочало нові логістичні маршрути.
- Уранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту, після чого зайнялася пожежа. Окупаційна влада Криму звинуватила в цьому Україну.
- Цього ж дня Володимир Путін доручив створити для розслідування вибуху на Кримському мосту урядову комісію.
- Пізніше 8 жовтня в тимчасово окупованому Криму так звана влада обмежила продаж бензину та харчів для населення.
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