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Кремлівська влада розіслала пропагандистам інструкції щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, - росЗМІ

8 жовтня, 2022 субота
14:33
війна з Росією Кримський міст

Адміністрація президент РФ надала російським пропагандистам методичку з рекомендаціями щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.

Зазначають, що в новій методичці пропагандистам категорично заборонили згадувати про руйнування двох автомобільних прольотів мосту. Натомість треба казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Також пропагандистські медіа відтепер мають постійно наголошувати на тому, що до відновлення мосту вже приступили, запрацювала Керченська поромна переправа, а міністерство транспорту уже розпочало нові логістичні маршрути.

  • Уранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту, після чого зайнялася пожежа. Окупаційна влада Криму звинуватила в цьому Україну.
  • Цього ж дня Володимир Путін доручив створити для розслідування вибуху на Кримському мосту урядову комісію.
  • Пізніше 8 жовтня в тимчасово окупованому Криму так звана влада обмежила продаж бензину та харчів для населення.

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