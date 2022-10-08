Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.

Зазначають, що в новій методичці пропагандистам категорично заборонили згадувати про руйнування двох автомобільних прольотів мосту. Натомість треба казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Також пропагандистські медіа відтепер мають постійно наголошувати на тому, що до відновлення мосту вже приступили, запрацювала Керченська поромна переправа, а міністерство транспорту уже розпочало нові логістичні маршрути.

Уранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту, після чого зайнялася пожежа. Окупаційна влада Криму звинуватила в цьому Україну.

Цього ж дня Володимир Путін доручив створити для розслідування вибуху на Кримському мосту урядову комісію.

Пізніше 8 жовтня в тимчасово окупованому Криму так звана влада обмежила продаж бензину та харчів для населення.