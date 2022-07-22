"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
Російський воєнкор Романов був вражений степенем ненависті в напівзруйнованому Росією Лисичанську до російських військових
Про це повідомляє відомий блогер Денис Казанський
Російський воєнкор Романов у своєму телеграм-каналі відкрито написав, що захоплений російськими військами напівзруйнований Лисичанськ продемонстрував прибульцям максимальну дозу ненависті. Що вся молодь за Україну, що багато хто був у теробороні і допомагав ЗСУ, а зараз виїхав із міста. Місто напівпорожнє. А ті, хто залишився, росіян ненавидять і кричать їм прокльони у спину.
"І все це пише не Арестович, а реальна людина з іншого боку, яка працює на лінії фронту і якій вже точно немає змісту брехати на користь України, - акцентує Денис Казанський. – Привіт усім. Хто любить розповідати про тотально проросійський і сєпарський Донбас. Росія сама багатьох вилікувала від любові до "русского міра".
- Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області
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