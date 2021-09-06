"Кричуща неповага": у ЄС відреагували на вироки Колесніковій та Знаку
У ЄС відреагували на вироки двом білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку
Про йдеться у заяві представника ЄС із зовнішньої політики, передає Радіо Свобода.
"ЄС висловлює жаль через кричущу неповагу мінського режиму до прав людини і основних свобод народу Білорусі", – йдеться у заяві.
Представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе заявила журналістам, що вироки є прикладом "безжального продовження репресій і залякування з боку білоруського режиму стосовно опозиційних політиків і громадянського суспільства".
"Уряд Німеччини засуджує безпідставний вирок Марії Колесніковій та Максиму Знаку та використання системи правосуддя для політичних репресій в Білорусі", – сказала вона.
Після оголошення вироку міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка "повинен припинити репресії і звільнити всіх політичних в’язнів".
- Мінський обласний суд виніс вирок білоруським опозиціонерам, членам основного складу Координаційної ради Марії Колесниковій та Максиму Знаку.
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