Про це він розповів в етері Еспресо.

"Підрив греблі Каховської ГЕС означає, що армія, яка відступає, заливає якусь територію. На цій території окупанти вибудували першу лінію оборони на Херсонському напрямку. Росіяни вирішили, що у них нема чим стримувати наступ українського десанту, як потенційного напрямку удару ЗСУ, тому зробили таку величезну техногенну катастрофу", - сказав польський політик.

Мирослав Чех зауважив, що підрив греблі несе дуже тяжкі наслідки для людей, економіки України та й для всього світу, бо це створює продовольчу кризу.

"Також внаслідок цього підриву і Північнокримський канал перестав постачати воду до Криму. Знову це класична стратегія випаленої землі, яку і Сталін робив у 1941 році, потім Гітлер 1944-45 роках. Тобто після нас, хоч потоп, бо ми з цих територій відступаємо, а як ці землі комусь і дістануться, то там вже не можна буде нічого робити впродовж десятки років. Те саме Путін зараз робить з Кримом. Кримчани мають розуміти, що Росія вже усвідомлює свій відступ з півострова. Бо всі розуміють, що вихід українських сил на адміністративні межі Автономної Республіки Крим та на узбережжя Азовського моря буде означати знищення Кримського мосту та будь-якого сполучення з Росією", - підкреслив Чех.