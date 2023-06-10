Кримчани мають розуміти, що Росія вже усвідомлює свій відступ з півострова, - польський політик Чех
Мирослав Чех, депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист, вважає, що армія РФ зробила величезну техногенну катастрофу, підірвавши греблю Каховської ГЕС, тому що не стримала б наступ українського десанту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Підрив греблі Каховської ГЕС означає, що армія, яка відступає, заливає якусь територію. На цій території окупанти вибудували першу лінію оборони на Херсонському напрямку. Росіяни вирішили, що у них нема чим стримувати наступ українського десанту, як потенційного напрямку удару ЗСУ, тому зробили таку величезну техногенну катастрофу", - сказав польський політик.
Мирослав Чех зауважив, що підрив греблі несе дуже тяжкі наслідки для людей, економіки України та й для всього світу, бо це створює продовольчу кризу.
"Також внаслідок цього підриву і Північнокримський канал перестав постачати воду до Криму. Знову це класична стратегія випаленої землі, яку і Сталін робив у 1941 році, потім Гітлер 1944-45 роках. Тобто після нас, хоч потоп, бо ми з цих територій відступаємо, а як ці землі комусь і дістануться, то там вже не можна буде нічого робити впродовж десятки років. Те саме Путін зараз робить з Кримом. Кримчани мають розуміти, що Росія вже усвідомлює свій відступ з півострова. Бо всі розуміють, що вихід українських сил на адміністративні межі Автономної Республіки Крим та на узбережжя Азовського моря буде означати знищення Кримського мосту та будь-якого сполучення з Росією", - підкреслив Чех.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС
- 9 червня Ігор Сирота, гендиректор Укргідроенерго, сказав, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню
- Також гендиректор Укргідроенерго зазначив, що відмітки рівня води у Каховському водосховищі не відповідають необхідним показникам постачання води для Кримського каналу
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