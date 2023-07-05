Відео опубліковане на YouTube-каналі Apple TV.

Стрічка розповість про індіанське поселення Осейдж, де на початку ХХ сторіччя знайшли нафту - за одну ніч індіанці стали неймовірно багатими, і цим вирішили скористатися шахраї. Фільм заснований на реальних подіях та розкаже історію Ернеста Буркхарта (Леонардо Ді Капріо) та Моллі Кайл (Лілі Гладстон).

"Вбивці квіткового місяця" - це епічна кримінальна вестерн-сага, де справжнє кохання перетинається з невимовною зрадою", - йдеться в описі.

Сценарій написаний за мотивами однойменного бестселера Девіда Гранна. У прокат стрічка вийде 6 жовтня 2023 року.