Кримська платформа: після саміту Україна працюватиме за п’ятьма напрямами,- Кулеба
Після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передає РБК-Україна.
Зазначається, що саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:
- зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму
- застосування санкцій
- протидія порушення прав людини
- гарантування безпеки і свободи судноплавства
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.
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