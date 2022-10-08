Про це Клімкін написав у telegram.

За його словами, руйнуванням Кримського мосту має стати символом розпаду російської імперії.

"Кримський міст сьогодні - це символ розпаду російської імперії. Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна під питанням, "переможний" ореол вже не повернеться, щоб не відбулося. Для світу, але й все більше для росіян. Зворотний відлік запущено, світ має готуватися до майбутнього", - написав Клімкін.

8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну.

Через вибух на Кримському мосту російський диктатор Володимир Путін доручив створити для розслідування урядову комісію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усе незаконне в окупованому Криму має бути зруйновано.

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