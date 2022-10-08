Кримський міст сьогодні - це символ розпаду російської імперії, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що руйнування Кримського мосту підірве довіру до керівництва РФ
Про це Клімкін написав у telegram.
За його словами, руйнуванням Кримського мосту має стати символом розпаду російської імперії.
"Кримський міст сьогодні - це символ розпаду російської імперії. Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна під питанням, "переможний" ореол вже не повернеться, щоб не відбулося. Для світу, але й все більше для росіян. Зворотний відлік запущено, світ має готуватися до майбутнього", - написав Клімкін.
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