Кримськотатарський алфавіт переведуть на латинку
Кабінет міністрів 22 вересня затвердив постанову, яка передбачає перехід алфавіту кримськотатарської мови на латинську графіку
Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 22 вересня.
Уряд схвалив постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки".
Згідно з документом, переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, у тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки відбудеться до 1 вересня 2025 року.
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У пояснювальній записці йдеться, що базою проєкту акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.
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"Він підтримується Меджлісом кримськотатарського народу, вченими НАН України та освітянами-практиками. Затвердження алфавіту на основі латинської графіки у найкоротший термін також підтримує абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, видавців", - йдеться в документі.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.
- В Українському інституті національної пам'яті заявили, що перехід України з кирилиці на латиницю є дискусійним питанням і воно має базуватися на потужнішій аргументації, аніж відсторонення від Росії.
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