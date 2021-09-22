Кримськотатарський алфавіт переведуть на латинку

Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 22 вересня.

Уряд схвалив постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки".

Згідно з документом, переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, у тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки відбудеться до 1 вересня 2025 року.



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У пояснювальній записці йдеться, що базою проєкту акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.



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"Він підтримується Меджлісом кримськотатарського народу, вченими НАН України та освітянами-практиками. Затвердження алфавіту на основі латинської графіки у найкоротший термін також підтримує абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, видавців", - йдеться в документі.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.

В Українському інституті національної пам'яті заявили, що перехід України з кирилиці на латиницю є дискусійним питанням і воно має базуватися на потужнішій аргументації, аніж відсторонення від Росії.

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