Кривдник Джошуа вказав на головну перевагу Усика над британцем
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс заявив, що Ентоні Джошуа буде складно перемогти Олександра Усика через стійку шульги, у якій боксує українець
Про це Руїс заявив у інтерв'ю ID Boxing.
На переконання американця, Усик не програє Джошуа в реванші, як це зробив сам Руїс.
"Думаю, що Усик не зробить те саме, що зробив я. Я впевнений у цьому, тому що він був на вершині у першій важкій вазі, став там абсолютним чемпіоном", - сказав Руїс.
Він додав, що Джошуа не допоможе навіть новий тренер, адже Усик шульга і з ним британцю боксувати незручно.
"Я знаю, що в Ентоні Джошуа новий тренер – Роберт Гарсія. Він намагається показати йому мексиканський стиль, щоб Ентоні був агресивним, викидав багато ударів, першим йшов на Усика. Але Олександр – незручний шульга. Я й сам вибрав у суперники шульгу на той випадок, якщо нам доведеться битися з Усиком. Це трохи складно, але ми адаптуємось", - розповів Руїс, який влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули, проте поступився британцю у реванші.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, яких він у вересні 2021 року також позбавив Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Енді Руїс 4 вересня проведе бій проти кубинця Луїса Ортіса.
- 21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.
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