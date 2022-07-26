Про це Руїс заявив у інтерв'ю ID Boxing.

На переконання американця, Усик не програє Джошуа в реванші, як це зробив сам Руїс.

"Думаю, що Усик не зробить те саме, що зробив я. Я впевнений у цьому, тому що він був на вершині у першій важкій вазі, став там абсолютним чемпіоном", - сказав Руїс.

Він додав, що Джошуа не допоможе навіть новий тренер, адже Усик шульга і з ним британцю боксувати незручно.

"Я знаю, що в Ентоні Джошуа новий тренер – Роберт Гарсія. Він намагається показати йому мексиканський стиль, щоб Ентоні був агресивним, викидав багато ударів, першим йшов на Усика. Але Олександр – незручний шульга. Я й сам вибрав у суперники шульгу на той випадок, якщо нам доведеться битися з Усиком. Це трохи складно, але ми адаптуємось", - розповів Руїс, який влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули, проте поступився британцю у реванші.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, яких він у вересні 2021 року також позбавив Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Енді Руїс 4 вересня проведе бій проти кубинця Луїса Ортіса.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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