Кривдник Ломаченка Лопес розповів, що робитиме після того, як втратив пояси українця

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у Twitter.



За словами Лопеса-старшого, його син буде виступати у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).



"Реваншу не буде. Моя помилка, що так довго тримав сина у легкій вазі. Ми піднімемося у перший напівсередній, проведемо бій у лютому, а потім із Джошом Тейлором. Це нічого не змінює. Усі знають, що Теофімо виграв у Камбососа. Усі були засмучені, гули під час озвучення рішення. Тупа поразка. Не мав зв'язуватися з DAZN, Top Rank", – сказав Лопес.



28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).



Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

28 листопада американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.