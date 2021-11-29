Кривдник Ломаченка Лопес тимчасово видалив Twitter після того, як втратив пояси українця у бою з Камбососом
Американський боксер Теофімо Лопес видалив акаунт у Twitter після поразки у поєдинку з Джорджем Камбососом за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму останньому опублікованому твіті Теофімо Лопес подякував фанатам за підтримку. Після цього акаунт боксера у соцмережі зник.
Станом на 21:00 29 листопада акаунт Теофімо Лопеса у Twitter відновлений.
28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
- 28 листопада американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- 29 листопада Теофімо Лопес-старший розповів, що його син збирається змінити вагову категорію після поразки від Джорджа Камбососа.
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